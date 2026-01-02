Культура

В Пензе отремонтировали крышу здания областной филармонии

Печать
Telegram

В Пензе завершился ремонт крыши здания областной филармонии. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщила в пятницу, 2 января.

Объект был открыт в декабре 2013 года в честь 350-летия города. С тех пор в кровле из-за растрескивания и разрывов покрытия появились протечки.

Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не могла уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты нашли на 65% площади.

Осенью 2025-го стартовал ремонт крыши на площади 2 500 кв. м. На каждом из разделенных секторов дополнительно смонтировали трехуровневое утепление. Кровлю укрепили и защитили от влаги.

«Выполнены работы по демонтажу старого покрытия, заменена стяжка, проведена пароизоляция, установлены новые водостоки и система молниезащиты», - уточнили в областном правительстве.

Завершить ремонт общей стоимостью 83 млн 699 тыс. рублей планировали к 30 ноября.

Не обошлось без ЧП: 26 сентября во время работ загорелся утеплитель. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м. Никто из людей не пострадал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минкульта
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2026

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети