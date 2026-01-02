В Пензе отремонтировали крышу здания областной филармонии

В Пензе завершился ремонт крыши здания областной филармонии. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщила в пятницу, 2 января.
Объект был открыт в декабре 2013 года в честь 350-летия города. С тех пор в кровле из-за растрескивания и разрывов покрытия появились протечки.
Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не могла уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты нашли на 65% площади.
Осенью 2025-го стартовал ремонт крыши на площади 2 500 кв. м. На каждом из разделенных секторов дополнительно смонтировали трехуровневое утепление. Кровлю укрепили и защитили от влаги.
«Выполнены работы по демонтажу старого покрытия, заменена стяжка, проведена пароизоляция, установлены новые водостоки и система молниезащиты», - уточнили в областном правительстве.
Завершить ремонт общей стоимостью 83 млн 699 тыс. рублей планировали к 30 ноября.
Не обошлось без ЧП: 26 сентября во время работ загорелся утеплитель. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м. Никто из людей не пострадал.
