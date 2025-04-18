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Общество

Пензенцев просят принести в Детский парк консервные банки

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В Детском парке Пензы будут принимать пустые консервные банки, чтобы потом сделать из них блиндажные свечи.

Приносить их нужно в административное здание парка, которое расположено по адресу: ул. Кронштадтская, 1а.

Принимать банки будут с 17 апреля по 9 мая.

9 мая в парке организуют мастер-классе по изготовлению свечей. На фронте их используют для освещения блиндажей, палаток, помещений, как средство для разогрева пищи.

Жители Пензенской области с начала СВО делают блиндажные свечи для бойцов в зоне СВО. Так, их изготавливали пенсионерки и инвалиды из сердобского дома-интерната, сотрудники и жители Дома ветеранов в Кузнецке, прихожане и служители храмов и монастырей Нижнеломовского района и др.

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Источник — фото pxhere.com
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