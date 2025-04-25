Общество

Акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в режиме онлайн

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В Пензенской области традиционная мемориальная акция «Бессмертный полк» в этом году будет проходить в режиме онлайн. Об этом в пятницу, 25 апреля, шла речь на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области.

Всероссийская акция стартовала 23 апреля. Чтобы присоединиться к ней, нужно разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайте «Бессмертного полка России» и в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются по 6 мая 2025 года. Онлайн-шествие состоится 9 Мая на сайте 2025.polkrf.ru.

Ранее в центральном штабе движения «Бессмертный полк» рассказали, что акцию в этом году проведут и в традиционном формате, и в интернете.

В последний раз акция состоялась в офлайне 9 мая 2022-го. В 2023-м шествие было отменено.

В 2024-м «Бессмертный полк» в обычном виде также не проходил - по соображениям безопасности. Его заменили иные форматы: размещение портретов ветеранов на баннерах в учреждениях, билбордах, транспорте и одежде.

Также стало известно, что легкоатлетическая эстафета, традиционно приуроченная ко Дню Победы, которую проводят в районе Монумента воинской и трудовой славы, в этом году не состоится.

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