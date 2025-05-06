Общество

Губернатор призвал принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

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Губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях опубликовал обращение к жителям Пензенской области с призывом принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн».

«С каждым днем мы все ближе к важной дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества - в честь тех, кто сражается и сражался за нашу Родину в разные исторические периоды.

Призываю каждого принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн». Загрузить фотографии можно на сайте «Бессмертного полка России», а также в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В этом году появилась возможность отреставрировать кадры и поделиться историями о своих героях. Давайте вместе вспомним об их подвигах», - написал глава региона.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится в пятницу, 9 мая, на сайте 2025.polkrf.ru.

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