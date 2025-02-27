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Культура

Мемориал в честь участников СВО: облик, место и время установки

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В Пензе к 12 июня, когда отмечается День России и День города, появится памятный знак в честь участников специальной военной операции.

Мемориал в честь участников СВО: облик, место и время установки

Мемориал планируется установить в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 27 февраля, на своих страницах в соцсетях.

«Вид памятного знака и место его расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и, конечно, участниками СВО. В результате основой композиции стал символ Z, означающий «За Победу», и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов», - пояснил глава региона.

Он уточнил, что таким образом будет сохранена память о воинах, отстаивающих территориальную целостность и независимость России.

С одной стороны знака предполагается разместить надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».

«Мемориал станет выражением благодарности защитникам Родины и напоминанием современникам и будущим поколениям пензенцев о том, как важно ценить мир и свободу», - добавил губернатор.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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