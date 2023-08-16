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Культура

Пензенцев приглашают на фестиваль имени Лидии Руслановой в селе Ключи

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Пензенцы смогут услышать песни Лидии Руслановой на фестивале, посвященном ее творчеству. Об этом сообщило региональное министерство культуры и туризма.

Праздник пройдет в субботу, 19 августа, в 11:00 в селе Ключи Малосердобинского района, на родине артистки.

«Выступят песенные коллективы, хоры, ансамбли, солисты, в исполнении которых прозвучат русские народные песни, в том числе из репертуара Лидии Руслановой», - рассказали в министерстве.

Для гостей проведут мастер-классы по росписи игрушек из глины и слоеного теста, их научат изготавливать сувениры и делать цветы в стиле канзаши, плести из соломки, а также покажут схемы макраме.

В тот же день гостей ждут в селе Николаевка Пензенского района. Там состоится историко-культурный фестиваль «Юконский ворон». Он приурочен ко Дню географа в России, а также к 178-й годовщине основания Русского географического общества.

А 27 августа пензенцев приглашают посмотреть показательные бои реконструкторов в Золотаревке.

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Источник — фото t.me/minkult_penza
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