В Пензенском районе состоится фестиваль «Юконский ворон»

10.08.2023 | 09:20

19 августа в селе Николаевка Пензенского района проведут историко-культурный фестиваль «Юконский ворон». Праздник приурочен ко Дню географа в России, а также к 178-й годовщине основания Русского географического общества.

О программе фестиваля рассказали в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Участникам праздника предложат экскурсию по «Михайловскому редуту», который восстановили по описанию знаменитого земляка Лаврентия Загоскина. Объект - деревянная копия редута, основанного в 1833 на Аляске, в натуральную величину, его посвятили прославлению памяти русских исследователей.

Еще гостей ожидает военная реконструкция быта русских служилых людей на Аляске середины XIX века, встреча с героями романа Сергея Маркова «Юконский ворон», ярмарка, фотовыставка. Также будет организована музыкальная площадка.

Начало праздника в 12:00.