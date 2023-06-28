Желающих попасть на Лермонтовский праздник отвезут автобусы

Жителей Пензенской области, желающих посетить 52-й Всероссийский Лермонтовский праздник в музее-заповеднике «Тарханы», отвезут автобусы.
Об этом в среду, 28 июня, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
Известно, что праздник в музее состоится 1 июля. Транспорт отправится с Привокзальной площади в 7:00, старт обратно в Пензу - в 15:00.
«Стоимость поездки в обе стороны - 900 рублей, оплата наличными. Кроме того, поездку с экскурсионным обслуживанием уже сейчас предлагают пензенские туристические компании», - добавили в минкульте.
В 2023 году темой Лермонтовского праздника станет «Великий, могучий русский язык».
Программа такова:
- с 9:00 в музее начнут работать экспозиции и интерактивные площадки;
- в 11:00 состоится церемония возложения цветов на могилу М. Ю. Лермонтова;
- в 11:30 делегация почетных гостей направится в художественную галерею осмотреть выставку заслуженного работника культуры РФ Г. В. Салькова;
- в 12:30 в Зеленом театре начнется творческая встреча с поэтами, писателями, артистами, там же пройдет церемония вручения премии им. М. Ю. Лермонтова.
- в 14:00 в Зеленом театре с концертом выступит заслуженная артистка России Зара.
На мероприятие позвали поэта, писателя, драматурга и общественного деятеля Юрия Полякова, народного артиста России Олега Погудина, актера театра и кино, кинорежиссера Сергея Маховикова.
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