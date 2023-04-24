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Культура

В Пензе танцоры показали лучшие номера на «Перекрестке надежд»

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В Пензе подвели итоги фестиваля-конкурса «Перекресток надежд». В фойе центра хореографического искусства репетировали номера танцоры, готовясь к гала-концерту.

«В нем принимают участие практически все коллективы, принявшие участие в фестивале. Но они представят свои лучшие номера», - рассказал директор ЦХИ Валерий Ануфриев.

Всего выступало более 30 коллективов из Пензы и районов области - как юные семилетние танцоры, так и ребята постарше. Несмотря на возраст, девочки уже опытные.

«Мы уже 2-3 месяца выступаем с этим танцем, уже привыкли его танцевать. Обычно получаем за него первые места», - отметила участница хореографической студии «Инсайт» Амира Вагапова.

Так вышло и теперь, танцевальная студия «Инсайт» стала победителем в номинации «За работу с детским коллективом».

Конкурс-фестиваль «Перекресток надежд» ежегодный. В 2024-м зрители вновь смогут насладиться танцевальными номерами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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