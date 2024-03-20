В Пензе работникам культуры подарят концерт московской группы

В понедельник, 25 марта, когда отмечается День работника культуры, перед представителями этой профессии в Пензе выступит московская группа «Кватро».
Вокальный коллектив споет со сцены областного драматического театра. Концерт будет продолжаться 50 минут и обойдется в 1 млн 920 тысяч рублей. Информация об этом 19 марта появилась на портале госзакупок.
Начало выступления намечено на 16:00.
Группа «Кватро» была создана в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В. С. Попова, работает в жанре classical crossover в России.
Участниками коллектива являются Леонид Овруцкий, Антон Боглевский, Антон Сергеев, Данила Карзанов.
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