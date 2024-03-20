Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе работникам культуры подарят концерт московской группы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 25 марта, когда отмечается День работника культуры, перед представителями этой профессии в Пензе выступит московская группа «Кватро».

Вокальный коллектив споет со сцены областного драматического театра. Концерт будет продолжаться 50 минут и обойдется в 1 млн 920 тысяч рублей. Информация об этом 19 марта появилась на портале госзакупок.

Начало выступления намечено на 16:00.

Группа «Кватро» была создана в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В. С. Попова, работает в жанре classical crossover в России.

Участниками коллектива являются Леонид Овруцкий, Антон Боглевский, Антон Сергеев, Данила Карзанов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте