В Пензе более 50 танцевальных пар выступили на отчетном концерте

22.04.2023 | 17:30

Воспитанники танцевально-спортивных клубов Пензы приняли участие в ежегодном отчетном концерте. На сцене детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина более 50 пар продемонстрировали свои успехи.

Творческий союз Дмитрия Васильева и Софии Новичковой сложился не так давно. По отдельности же у них опыт немаленький.

«Я лично танцую примерно с 4-го класса, с 9-10 лет. Очень нравится это направление», - рассказал Дмитрий Васильев.

«Я занимаюсь танцами 7 лет, очень красивый вид спорта», - отметила София Новичкова.

При этом он тяжелый и один из самых субъективных, признают танцоры. Часто судьи оценивают пару по принципу «нравится/не нравится».

Владислав Терешонок и Елизавета Казачкова становились серебряными призерами всероссийских соревнований.

«Спорт - это для меня самое важное. Еще танцуем с девушками прекрасными», - подчеркнул Владислав Терешонок.

«Меня привлекает эстетическое направление наших танцев: платья красивые, мальчики красивые», - оценила Елизавета Казачкова.

Преемственность поколений - вот что помогает развитию бальных танцев, констатирует руководитель клуба «Янтарь» Владимир Баландин.

«Мама, допустим, не добилась результатов в свое время, привела дочку и говорит: «Теперь ты будешь танцевать и воплощать мои мечты, те, что я не смогла», - сообщил он.

Помимо пар, занимающихся в танцевально-спортивном клубе «Янтарь», зрители увидели выступления представителей других пензенских коллективов - «Радуга» и «Сюрприз».