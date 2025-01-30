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Общество

В Пензе готовятся отмечать день рождения области

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Во вторник, 4 февраля, в Пензе отметят 86-летие со дня образования области. Распоряжение об организации празднования 29 января подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Минкульту поручено подготовить и провести главное торжество в Большом зале филармонии (Суворова, 215).

По этому случаю ГАУК ПО «Пензаконцерт» уже заключило договор на установку светодиодных экранов и сценического оборудования на 280 000 рублей.

Различные мероприятия, посвященные дате, также устроят в школах и учреждениях культуры и спорта в каждом муниципальном образовании, говорится в документе.

В прошлом году 85-летие области праздновали 2 февраля в киноконцертном зале «Пенза». Перед началом торжественной части состоялась презентация второго тома «Истории Пензенского края». Для гостей в фойе устроили выставку, посвященную вехам развития региона, и презентацию вышитых карт Сурского края. Затем собравшихся ждал концерт.

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