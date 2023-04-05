В Пензе на фестивале выступили ветеранские и юношеские хоры

05.04.2023 | 19:46

В центре хореографического искусства прозвучали композиции, посвященные России. В XIX фестивале-конкурсе «Звени, наша песня, победным салютом!» приняли участие более 40 коллективов. По традиции на сцене выступили не только ветеранские, но и юношеские хоры.

«Многие из года в год принимают участие. Это здорово, это замечательно, каждый коллектив своеобразен! Здорово, что люди собираются и поют. Это, наверное, традиция вообще русского человека», - отметил директор ЦХИ Валерий Ануфриев.

Солисты ансамбля «Ивушка» участвуют в конкурсе-фестивале уже 14 лет. Песни всегда выбирают с особым трепетом.

«Решили взять песню «Русских не победить». Мы с этой песней ездили в Леонидовку к беженцам, выступали там - понравилась. А здесь авторскую песню взяли - «Я люблю тебя, жизнь». Она злободневная, и «Русских не победить» тоже злободневная», - рассказал руководитель ансамбля «Ивушка» Виктор Колесников.

В 2023 году коллективы исполнили песни о любви к Родине и всемирно известных авторов - М. Блантера, С. Рахманинова и Э. Колмановского.

Итоги конкурса-фестиваля «Звени, наша песня, победным салютом!» подведут 26 апреля, а 20 мая состоится гала-концерт лучших коллективов.