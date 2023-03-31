В музее народного творчества выставили лаковые миниатюры

31.03.2023 | 21:11

Это не первая персональная выставка Светланы Борисовой в музее народного творчества, но каждая из них в итоге оборачивается сюрпризом. Мастерица не повторяется и постоянно удивляет всех своими расписными лаковыми миниатюрами.

«Меня в этом году, конечно, восхитило все, но особенно понравилась матрешка «Золотые небеса». Я вспомнила, как читала в книгах по древнерусской живописи о золотых фонах древнерусской иконы, о том, что таким образом мастера старались показать эту неизреченную красоту рая. И у меня уже возникла ассоциация, что здесь Светлана Михайловна немножко как рай представляет нашу Пензу», - отметила специалист музея народного творчества Мария Захарова.

Работы Светланы Борисовой известны далеко за пределами Пензенской области. Расписанные ею матрешки, колокольчики, шкатулки, бижутерия, игрушки-неваляшки есть в частных коллекциях по всему миру.

Особое место в ее творчестве занимают пасхальные яйца - так художница всегда готовится к светлому празднику. Теперь добавила еще одно направление.

«За последний год я еще сделала иконы на досках. Деревянные доски оформлены в рамки, есть разные сюжеты: Богородица, Спас, Николай», - рассказала Светлана Борисова.

На создание каждой работы у нее уходит около месяца. Мастерице во всем помогает муж.

«Он подготавливает деревянные заготовки, потому что нужно обязательно сделать гладкую поверхность, чтобы краска легла красивее. Это длительный процесс шкурения, потом я рисую, потом - процесс лакировки», - объяснила художница.

Супружеская чета преподнесла от себя музею подарок-оберег. Посмотреть на выставку работ Светланы Борисовой «Лаковые чудеса» можно будет до Пасхи.