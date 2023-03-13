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Культура

В Пензе открылась выставка сказочных картин

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В гостях у сказки оказались пензенцы, которые пришли в «Дом Бадигина». В арт-пространстве открылась новая экспозиция. На небольших картинах - эльфы, тролли и другие мифические существа в изображении Динары Юматовой.

«Это графика, рисунки цветными карандашами. Хотела сделать цикл иллюстраций по лесной мифологии, в основном северной (кельтской, скандинавской) и взаимосвязать все с работами Брайана Фрауда, Артура Рэкхема - художников, которые иллюстрируют в такой стилистике», - пояснила художница.

Всего картин 30. Над ними Динара трудилась на протяжении нескольких месяцев.

«Я спросила, будут ли названия у картин - вы можете видеть, что здесь нет ни одной этикетки. Динара ответила: «Пускай каждый сам сочинит свою сказку под любого героя», - рассказала куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Карина Сычина, ведущий специалист картинной галереи, по случаю открытия выставки решила примерить эльфийские уши.

«Я люблю искусство волшебное, связанное с мифологией, мне очень нравится Толкиен, его работы - очень близко и дорого. Я это ценю и люблю», - отметила она.

Автор картин - непрофессиональный художник: Динара окончила физико-математический факультет Дальневосточного гуманитарного университета. Родилась и училась в Хабаровске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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