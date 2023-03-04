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Культура

Пензенцам предложили поискать покой внутри себя

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Законы мироздания, великое женское начало и учителя человечества - три столпа, на которых строится творчество Виталия Скобеева, живописца из Казани. Уже в 22-й раз он подготовил персональную выставку.

Вернисаж «Диалоги с вечностью» открылся в арт-пространстве «Дом Бадигина». На 110 полотнах художник изобразил великих философов, музыкантов, представителей религий, персонажей мифов народов всего мира. Средоточие выставки - картина «Древо жизни»: над всей цивилизацией находится сверхразум, из которого голубой субстанцией разливается духовность, омывая все существующие культуры - от шумеров и майя до Будды и Сатьи Саи Бабы.

В жанре символизма Виталий Скобеев за последние 15 лет создал множество картин. В экспозиции «Диалоги с вечностью» некоторые полотна объединены в циклы. К примеру, девять работ носят общее название «Скрижали космоса, а несколько картин, посвященных женском началу, - «Сад Марии».

Своим творчеством художник хочет пробудить в зрителе тягу к поиску духовного внутри, чувство покоя и умиротворения.

«Я из Казани, а Казань интересна тем, что это соединение Востока и Запада. Мы выросли в традициях толерантности. Я беру духовные темы, абсолютно не религиозные, поскольку считаю, что духовность и вера гораздо шире, чем какая-то концепция», - пояснил Виталий Скобеев.

В таком составе экспозиция явлена публике уже в третий раз. Прежде полотна украшали стены Нижегородского государственного художественного музея и вологодского музея-заповедника. В пензенском «Доме Бадигина» ознакомиться с творчеством Виталия Скобеева можно до начала мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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