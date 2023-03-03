В Пензе открылась выставка «Образ материнства в искусстве»

03.03.2023 | 19:21

Самая красивая, всегда приветливая, порой задумчивая или встревоженная, заботливая и любящая, несмотря ни на что, - женщина, подарившая жизнь. «Мама» - главное слово в каждой судьбе. В Губернаторском доме открылась выставка «Образ материнства в искусстве».

«50 работ разных художников разных поколений», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Каждый из живописцев постарался отразить в своей работе не только отношение к матери, но и ее роль в жизни. Один из примеров - полотно Юрия Ромашкова «Сурская мадонна».

«Перед нами образ, который включает в себя сразу много важнейших аспектов. Прежде всего - то, что перед нами женщина, воплощающая собой не только индивидуальный образ матери, а скорее образ матери-земли, матери-природы, ведь за ее спиной - огромное поле, которое дарует хлеб, пищу», - объяснила куратор выставки Карина Сычина.

Одним из первых посетителей вернисажа стал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Мое впечатление от посещения выставки - светлое и замечательное чувство. Задумался о родителях, о сыновнем долге. Я думаю, это главное предназначение выставки», - подчеркнул он.

Экспозиция разместилась в трех залах. Кроме картин здесь представлены графика, эскизы, скульптуры, керамика, предметы декоративно-прикладного искусства.