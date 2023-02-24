В Пензе стартовала финальная часть фестиваля патриотической песни

24.02.2023 | 20:29

«Февральский ветер» оказался довольно теплым. В концертном зале Дома молодежи царит дружественная атмосфера, несмотря на то что здесь проводят конкурс и будут победители и проигравшие. В регионе стартовала финальная часть фестиваля патриотической песни.

Среди участников - шестиклассник из Верхнего Ломова Степан Куракин. Мальчик учится в музыкальной школе, участвовал во многих конкурсах по всей России, теперь рассчитывает покорить сердца пензенского жюри.

«У меня очень сильные соперники, это очень хорошие конкуренты, с некоторыми из них я уже знаком», - рассказал Степан.

Тимур Дунин выступил вне конкурсной программы. Молодой человек - приглашенный гость, который открыл фестиваль.

В финальную часть смогли пройти лишь несколько десятков исполнителей. Изначально было подано более 250 заявок со всего региона.

«Конечно, эмоциональный заряд очень важен. Патриотические песни не всегда грустные, подчас бывают и веселые, они поднимают боевой дух», - отметила организатор конкурса Марина Дулаева.

Победители получат кубки, а также караоке-системы.