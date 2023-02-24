Пензенские артисты показали детям и их родителям сказку «Морозко»

24.02.2023 | 21:36

Кладезь мудрости и добра - русские народные сказки. Этот жанр остается одним из любимых в репертуарах театров и студий. Вот и группа «Калейдоскоп» представила свой вариант «Морозко».

«Мы должны показывать детям сказки, немножко отстраниться от современных мультфильмов», - рассказала артистка группы Дарья Дудкина.

«Добро всегда побеждает зло. Нужно быть всегда искренним, потому что герой русских сказок - всегда на первый взгляд вроде простачок, как известно, а на самом деле просто молодой человек, который чист сердцем, помыслами и всегда искренне помогает даже тем, кто хочет его обмануть. И в итоге оказывается так, что не он остается в дураках, а те, кто хотел навредить ему», - отметил артист Тимофей Кузьмин.

Спектакль получился музыкальный и динамичный, с яркими декорациями. Снежная сказка в интерпретации «Калейдоскопа» оказалась близка к русской народной. Ею коллектив провожает зиму и напоминает большим и маленьким зрителям о человеческих добродетелях.