На Масленицу гостей села Радищево ждут блины, хоровод и конкурс кукол

11.02.2023 | 13:44

В субботу, 25 февраля, в селе Радищево Кузнецкого района отметят широкую Масленицу. Праздник пройдет в литературно-мемориальном музее А. Н. Радищева.

Праздник откроется в 11:00, в 12:00 гостей ждет концерт в барском доме, на котором выступят заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова и виртуоз-балалаечник Иван Нивин.

С 11:00 до 14:30 раз в полчаса будет проходить театрализованная экскурсия по музею «Как на Масленицу Акулина в усадьбе солнце будила». На выставке-продаже «Веселая Масленица» на втором этаже барского дома представят вязаные игрушки, композиции из природного материала, перевертыши, композиции из мыла и декоративные изделия из бисера.

Гости смогут отведать традиционную уху по-аблязовски, плов, шашлык, горячие пирожки, а в трапезной барского дома - блины с пылу с жару и чай.

Торговые ряды с выпечкой, сувенирами, предметами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, а также развлекательные площадки будут ждать гостей праздника с 11:30 до 15:00. Для них выступит фолк-шоу-группа «Зазноба». В программе - хороводы, спортивные и шуточные состязания, катание на аттракционах, мастер-класс по выпеканию «радищевского блина» с ореховой мукой, катание на лошадях и пони, а также конкурс «Лучшая самодельная масленичная кукла», победитель которого получит в подарок электроблинницу.

«Отправиться на Масленицу в Радищево можно на экскурсионном автобусе. Он отправится из Пензы в 8:15 от здания Литературного музея (ул. Кирова, 2), из села Радищево - в 15:00. Билеты следует приобрести заранее в кассе музея», - сообщили в учреждении культуры.