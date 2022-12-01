Культура

В Каменке художница познакомила людей с жизнью простых вещей

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С «Жизнью простых вещей» теперь можно познакомиться и в Каменке. Экспозицию с таким названием привезла в районный центр начинающий художник Валентина Вилкова. Это ее вторая персональная выставка в жизни. Первая прошла в Пензе, в Губернаторском доме, в рамках проекта «Вернисаж дебютантов».

«Среди моих работ в основном пейзажи и натюрморты. Они показывают жизнь простых людей. Это обыденные вещи, узнаваемые любым человеком», - рассказала Валентина Вилкова.

Творчество студентки Пензенского художественного училища каменские любители искусства оценили.

«Сама выставка называется «Жизнь простых вещей», и те вещи, которые мы не замечаем, мимо проходим, они на картинах великолепно живут. Очень красивые картины, мне нравятся. Думаю, я еще раз приду», - отметила посетительница выставки Лилия Кошелева.

«Это в очередной раз доказывает, что человек с необычным, творческим взглядом может найти эстетику в простых вещах и донести это до нас, до обывателей», - подчеркнула заместитель главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

Кстати, некоторые картины, а всего их на выставке около 40, написаны были в Каменке. Валентина Вилкова часто выезжает на пленэры, бывала и в этих местах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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