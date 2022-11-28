Культура

Пензенцы с нарушением слуха зажгли на фестивале «Утренняя звезда»

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Тихая, но огромная радость - ученики пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, воспитанники студии жестовой песни зажгли на Всероссийском фестивале «Утренняя звезда». В течение пяти дней в Саранске ребята показали свое мастерство во всех номинациях.

Дарья Минеева взяла сразу два призовых места. Второе - за художественное слово, а в пантомиме стала третьей.

«Утренняя звезда» - всероссийский фестиваль детского творчества для ребят с нарушением слуха. Благодаря поддержке регионального отделения общества глухих и руководства школы-интерната пензенцы смогли побывать на столь значимом мероприятии. В условиях сильной конкуренции выступили блестяще.

«Главное - это харизма, потому что каждый участник должен провести через свои жесты смысл того произведения, которое он исполняет. Главное - душа, сердце», - подчеркнула руководитель студии жестовой песни «Созвездие» Юлия Мещерякова.

Дана Ворошилова победила в жестовой песне. А в паре с Андреем Основиным - в номинации «Клоунада».

«В студии я уже занимаюсь 5 лет. Для меня это удовольствие», - рассказала девушка.

«Один из лучших номеров взяли, и поэтому выиграли. Очень старались, эмоции хорошие», - отметили призеры фестиваля «Утренняя звезда» Дмитрий Петрунин и Андрей Основин.

Дуэт Дмитрия Петрунина и Софьи Агеевой в жестовой песне занял второе место. Несмотря на плотный график фестиваля, у ребят была насыщенная культурная программа. Они побывали в музеях, а также на арене «Мордовия».

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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