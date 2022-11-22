В Пензе подвели итоги фестиваля народной песни, музыки и танца

22.11.2022 | 21:03

Сцена Дворца детского и юношеского творчества буквально светилась от ярких костюмов артистов. Подведены итоги I Открытого фестиваля народной песни, музыки и танца имени Октября Гришина.

«Хотелось бы дать возможность молодым талантам пойти в сфере народного творчества все выше и выше. Для этого был приглашен Пензенский русский народный хор имени Октября Васильевича Гришина, чтобы дети воочию услышали ту самую гришинскую манеру исполнения, «гришинское пианиссимо», как его еще называли», - отметил режиссер фестиваля Дмитрий Чистяков.

После небольшого мастер-класса от легендарного хора свои таланты показали еще совсем юные музыканты и танцоры. Сам конкурс проходил на протяжении нескольких дней, чести выступать на гала-концерте удостоились только лучшие артисты.

Участники - воспитанники разных творческих объединений, а также музыкальных школ всего города. За призы боролись почти 130 человек. Начинающие артисты мечтают о большом будущем.

«Столько я увидела талантливых ребят, никогда не думала, что у нас Пенза такая талантливая. Хотя, конечно же, хор Гришина прославил Пензенскую область своими песнями. Наши дети задействованы именно в таком светлом празднике - это очень здорово. Мне до мурашек приятно», - рассказала член жюри Вера Строкина.

Фестиваль оказался невероятно популярен у артистов, поэтому организаторы рассчитывают, что в следующем году участников будет еще больше.