Культура

Кузнецкая театральная школа взяла Гран-при международного конкурса

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«Солдат и мальчик» принесли кузнецкой театральной школе «Ступени» главный приз XXXIII Международного фестиваля-конкурса «Звезды столицы». Коллектив впервые принял участие в форуме и покорил жюри своей постановкой.

«Детей - талантливых, умных, красивых, образованных и, самое главное, жаждущих победы - было очень много. И неожиданность для нас абсолютная, что мы стали обладателями Гран-при», - сообщила директор театральной школы Наталья Тескина.

Спектакль поставлен по повести Анатолия Приставкина. Это рассказ о трудной жизни детдомовцев в годы Великой Отечественной войны.

«Это трогательный спектакль о взаимодействии двух людей совершенно разных поколений, оказавшихся в трудной ситуации, - как из нее выйти, как остаться в первую очередь человеком». пояснила Наталья Тескина.

«Чтобы проникнуться историей, я посмотрел не один десяток документальных фильмов о войне. Понимал всю атмосферу - это было ужасно», - отметил исполнитель главной роли Александр Казаков.

Для некоторых юных актеров спектакль стал премьерой. Так, одну из главных ролей сыграл новый артист.

«Я играл на конкурсе в первый раз. Мне понравилось выступать за мальчика, который помогал солдату находить оружие, документы», - рассказал исполнитель главной роли Владислав Бодров.

2022 год оказался очень успешным для театральной школы «Ступени». Копилка наград коллектива пополнилась тремя Гран-при разных фестивалей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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