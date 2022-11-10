В Пензе готова к открытию выставка работ Николая Мордовина

10.11.2022 | 20:00

Каждая из работ отличается глубоким смыслом и внутренней мощью, одновременно сочетая легкость и простоту линий. Художник и скульптор Николай Мордовин вновь намерен удивить ценителей прекрасного. После пятилетнего перерыва в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется персональная выставка мастера.

В 2017 году его скульптура победила в конкурсе проектов на лучший памятник материнству.

«Она сделана лет 30 назад - это портрет моей жены и моего сына. Такая была идея: запечатлеть момент, когда он еще в ладушки играл», - рассказал художник и скульптор.

Работы одного из самых ярких и самобытных талантов региона украшают частные коллекции в разных странах, а монумент «Разорванная звезда» в Арбекове уже давно стал местом проведения митингов воинов-интернационалистов.

Открытие персональной выставки художника состоится в пятницу, 11 ноября, в 15:00 в Пензенской картинной галерее.