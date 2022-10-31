Культура

В драмтеатре состоялась премьера спектакля «На бойком месте»

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«Островский - наше все» - заявил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра. В храме Мельпомены состоялась премьера спектакля «На бойком месте», посвященная 200-летию со дня рождения известного русского писателя.

Кстати, в истории пензенского драматического - это уже 26-й спектакль по произведениям Островского. Перед режиссером стояла задача удивить зрителя, показать пьесу, за которую брались далеко не все театры.

Кирилл Заборихин справился. Получилась уникальная постановка.

«Интересная работа, потому что это не такой привычный Островский, которого мы себе предполагаем. Когда мы слышим «Островский», нам кажется, что это все долго, скучно, что это какие-то большие платья и подсвечники. Мы постарались от этого уйти, чтобы сегодня Островский зазвучал интересно», - рассказал он.

Своеобразие постановки еще и в том, что Островский назвал пьесу комедией, однако на сцене получился настоящий триллер с любовным треугольником, женским соперничеством, махинациями, отравлениями и грабежами. Достичь такого эффекта помогло не только содержание, но и декорации, которых, кстати, было минимум.

Спектакль «На бойком месте» рассчитан на зрителей старше 16 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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