Пензенские авторы песен исполнили свои произведения в честь осени

22.10.2022 | 20:00

В Центре хоровой и вокальной культуры концерт авторской песни собрал самых преданных поклонников жанра. Здесь малознакомые люди становятся друзьями - музыка объединяет.

Пензенские музыканты и поэты исполнили песни собственного сочинения. В программу вошло несколько произведений Леонида Сергеева и Валерия Мищука - друзей артистов. Лейтмотив мероприятия - осень.

«Сейчас очень размылось понятие авторской песни, бардовской, поэтому люди поют просто красивые песни под гитару», - пояснил организатор концерта Максим Макеев.

Концерт - часть проекта «Душевно о главном», реализуемого пензенскими музыкантами.