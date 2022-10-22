Пензенские авторы песен исполнили свои произведения в честь осени

В Центре хоровой и вокальной культуры концерт авторской песни собрал самых преданных поклонников жанра. Здесь малознакомые люди становятся друзьями - музыка объединяет.
Пензенские музыканты и поэты исполнили песни собственного сочинения. В программу вошло несколько произведений Леонида Сергеева и Валерия Мищука - друзей артистов. Лейтмотив мероприятия - осень.
«Сейчас очень размылось понятие авторской песни, бардовской, поэтому люди поют просто красивые песни под гитару», - пояснил организатор концерта Максим Макеев.
Концерт - часть проекта «Душевно о главном», реализуемого пензенскими музыкантами.
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