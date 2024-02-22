На подарок пензенским женщинам к 8 Марта потратят почти 6 млн

7 марта, в преддверии Международного женского дня, представительницам прекрасного пола Пензенской области сделают подарок. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» для них выступит арт-группа «Хор Турецкого».
Мероприятие продолжительностью 80 минут обойдется в 5 млн 914 тысяч рублей. Информация об этом 21 февраля появилась на портале госзакупок. Заказчик - «Пензаконцерт».
Согласно проекту договора, 5 млн 376 тысяч рублей пойдет на вознаграждение артистам, 453 800 - на дорогу до Пензы и обратно и 84 200 - на их питание в городе.
Коллектив Михаила Турецкого бывает в Пензе нередко. В апреле 2022 года, к примеру, на их выступление организаторы выделили 100 бесплатных билетов для пребывавших в регионе жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Отмечается, что визитной карточкой «Хора Турецкого» является уникальное звучание: солисты владеют всей палитрой существующих голосов - от сопрано до глубокого баса.
В репертуаре - различные оперные арии, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры. В свои выступления артисты также включают джазовые, поп-, рок-, этнокомпозиции.
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