На подарок пензенским женщинам к 8 Марта потратят почти 6 млн

22.02.2024 | 17:18

7 марта, в преддверии Международного женского дня, представительницам прекрасного пола Пензенской области сделают подарок. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» для них выступит арт-группа «Хор Турецкого».

Мероприятие продолжительностью 80 минут обойдется в 5 млн 914 тысяч рублей. Информация об этом 21 февраля появилась на портале госзакупок. Заказчик - «Пензаконцерт».

Согласно проекту договора, 5 млн 376 тысяч рублей пойдет на вознаграждение артистам, 453 800 - на дорогу до Пензы и обратно и 84 200 - на их питание в городе.

Коллектив Михаила Турецкого бывает в Пензе нередко. В апреле 2022 года, к примеру, на их выступление организаторы выделили 100 бесплатных билетов для пребывавших в регионе жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что визитной карточкой «Хора Турецкого» является уникальное звучание: солисты владеют всей палитрой существующих голосов - от сопрано до глубокого баса.

В репертуаре - различные оперные арии, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры. В свои выступления артисты также включают джазовые, поп-, рок-, этнокомпозиции.