Культура

В пензенском драмтеатре показали комедию Н. В. Гоголя «Игроки»

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Информационные стенды, костюмы гоголевских времен и мини-фигурка самого Николая Васильевича - в фойе драматического театра пензенцам представили выставку, посвященную творчеству писателя.

Отдельное место в экспозиции занял игральный стол, выполненный по всем канонам эпохи.

Вернисаж встречает гостей проекта «Русские классики. Фестиваль одного дня». Пока горожане наслаждались выставкой, в гримерках готовились к главному событию вечера - спектаклю «Игроки». Екатерина Дулова сыграла одну из главных ролей - Аделаиду Ивановну.

«Это символ и игры, и женщины, такой инфернальный образ, но больше олицетворяет игру, которая увлекает всех героев, персонажей», - рассказала актриса.

Выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова заняты в дипломном спектакле, поставленном известным режиссером Антоном Яковлевым. Произведение выбрано не случайно: в 2022 году исполнилось 180 лет с момента выхода пьесы «Игроки».

Гоголь - один из самых мистических писателей, в каждом его творении есть что-то потустороннее. Совпадение или происки сверхъестественных сил - вопрос спорный, но, когда дело касается творчества Николая Васильевича, всегда случаются чудеса.

«После того как Яковлев нам поставил спектакль, буквально через пару месяцев его назначили художественным руководителем театра Гоголя в Москве», - отметил проректор академии Никиты Михалкова Игорь Беляев.

История по накалу страстей и развязке не уступает голливудским шедеврам. В центре сюжета - четыре профессиональных карточных шулера. Удача улыбнется не всем: игра ошибок не прощает, особенно если сидишь за столом с мошенниками.

По мотивам классической комедии, но в современном прочтении - режиссерские решения становятся связью времен. По сути, проблема мошенничества остается актуальной даже спустя столетия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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