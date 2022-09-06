Культура

В «Доме Бадигина» открыли выставку работ Бориса Косова «Калейдоскоп»

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Свою картину «Подсолнухи» автор создал одним щелчком, потому что это не живопись, как может показаться на первый взгляд, а фотография. В «Доме Бадигина» теперь можно рассмотреть ее поближе - на выставке работ Бориса Косова под названием «Калейдоскоп».

«Раньше был у всех калейдоскоп, и смотрели, крутили, и там геометрические фигуры - в зависимости от того, у кого какая фантазия. Здесь представьте, что стены - это все калейдоскоп, а мы стоим в середине и смотрим», - объяснил фотохудожник Борис Косов.

Всего в зале развесили 30 лучших работ автора. Натюрмортов и пейзажей немного - центральное место в экспозиции и в творчестве в целом занимают женщины.

«Потому что я их люблю!» - заявил Борис Косов.

Некоторые модели предстают на фотографиях в стиле ню, другие - в образах героинь великих художников, например «Кающаяся Мария Магдалина» Тициана. Известная «Любительница абсента» Пикассо тоже нашла отражение в творчестве фотографа, только в более темном варианте.

«Вначале я делаю в цвете. Но некоторые цветные фотографии, если их перевести в черно-белые, более выразительны, более объемны и красивы», - рассказал автор.

В таком составе Борис выставляет свои работы впервые. Экспозиция будет действовать месяц.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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