В Пензе открылась выставка академической живописи

05.09.2022 | 21:24

Не просто картины - учебные пособия. Глядя на эти полотна, оттачивали свое мастерство тысячи воспитанников Пензенского художественного училища. В одном из старейших образовательных учреждений города открылась новая выставка. Ее назвали «Академическая живопись. Натурный этюд - портрет и фигура человека». Для экспозиции отобрали 54 шедевра. Это лучшее из того, что хранится в фондах.

«Академический метод обучения требует обязательного присутствия образца, примера, по которому человек может совершенствоваться, видя, что может быть и что он делает сейчас. Если человек не освоил это, то он и не художник, он не сможет никогда нарисовать человека. В лучшем случае он будет заниматься натюрмортом, пейзажем», - сообщил заведующий музейно-выставочным фондом Пензенского художественного училища Дмитрий Димаков.

Самое старое из представленных полотен датируется 1858 годом. Это «Сидящий натурщик на красной драпировке» Константина Маковского.

А «Партизан» принадлежит кисти профессора московского института имени Сурикова Германа Мазурина. Он получал образование в художественном училище, часто приезжал на защиту дипломов молодых живописцев.

«Наши ребята на третьем курсе уже пишут портреты и начинают писать фигуру. Сначала фигуру в костюме, а потом обнаженную натуру пишут. Чтобы научиться писать обнаженную натуру, они должны видеть правильные работы. Здесь очень хорошие наглядные пособия», - подчеркнула директор Пензенского художественного училища Ирина Тюкалова.

«Я думаю, если прикладывать много усилий, стараться, если есть желание, то все получится», - отметила студентка Пензенского художественного училища Елизавета Молчанова.

В ближайшее время экспозицию «Натурный этюд - портрет и фигура человека» отвезут в Саратов, чтобы воспитанники местного художественного училища могли увидеть шедевры.