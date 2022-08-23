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Культура

Пензенская фолк-шоу-группа «Зазноба» выступила в Белоруссии

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Фолк-шоу-группа «Зазноба» открывала и закрывала международный фестиваль этно-культурных традиций «Зов Полесья - 2022» в Белоруссии. Пензенцы выступали там в качестве хедлайнеров - приглашенных звезд. Мероприятия проходили в агрогородке Лясковичи.

Кроме кавер-версий популярных композиций «Зазноба» исполнила и свои авторские произведения.

«К нам подходил один коллектив и говорил: «Наконец-то мы вас увидели воочию, а то все смотрим вас на телеканале «Жар-птица». То есть песни звучат в трансляции уже федерального канала», - рассказала художественный руководитель фолк-шоу-группы «Зазноба» Екатерина Капенкина.

В этом году фестиваль посетило более 30 тысяч гостей из разных стран. Среди них были и ВИП-персоны Республики Беларусь, и мэры 16 городов. Всем им пензенцы представили часовую концертную программу.

«Публика была просто в восторге, с нами фотографировались, танцевали», - отметила Екатерина Капенкина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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