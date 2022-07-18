В Пензе художник представил собственный стиль рисования

18.07.2022 | 19:44

«Эмоциональные паттерны» - так художник Николай Букин прозвал свой собственный стиль. Автор считает это современным ответвлением авангарда. В Пензе он открыл персональную выставку.

«Изначально вдохновился созданием картин Покраса Лампаса, это самый молодой, самый успешный, дорогой и вообще крутой парень из России, который известен на весь мир. И Малевича люблю и уважаю», - отметил Николай Букин.

Творит художник обычной краской, слой за слоем. Он говорит, что может переделывать свои работы по нескольку раз, потому что сам по себе человек настроения.

«В этом и суть, что это эмоциональные паттерны, потому что это сейчас. Я всегда говорю, если хочу есть, я хочу сейчас - либо теряю сознание», - пояснил Николай Букин.

Хорошо, что художник не успел проголодаться и рассказал собравшимся подробно о своих работах. Направление творчества автора родилось со случайного наброска в блокноте. Он попался на глаза Николаю, и тот вдруг вспомнил случай в школе.

«В детстве мне одноклассник нарисовал человечка в одну линию. Для меня это было просто потрясно. А на тот момент я уже умел рисовать, в отличие от него. Разорвал все мои шаблоны», - сообщил он.

Представленные картины художник начал писать с февраля этого года. С самого большого полотна глядит Барт Симпсон, персонаж мультфильма.

Мнения зрителей по поводу современного искусства часто различаются, так что еще месяц выставка Николая Букина будет точно выполнять свою цель - вызывать эмоции.