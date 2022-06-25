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Культура

В день Ивана Купалы пензенцы примерили доспехи и сплели венки

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Древний народный праздник Ивана Купалы приходится на день летнего солнцестояния и пика расцвета природы. В Пензе к этому событию уже в четвертый раз приурочили межрегиональный фольклорный фестиваль в Золотаревке.

«Все это служит сохранению наших корней, традиций. Я думаю, что такие фестивали нужны», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Для всех заинтересованных развернулась большая ремесленная ярмарка, а на большой сцене выступили фолк-коллективы из разных регионов страны.

Чуть дальше воцарилось настоящее средневековье. Участники студии сценического фехтования «Бранд» реконструируют быт IX-XIII веков. Мужская часть коллектива отвечает за дела военные. Оружейника предложил примерить доспехи викинга или старорусского мечника. Вес одной кольчуги составляет около 6 килограммов.

Также можно пострелять из лука и метнуть древнее копье - сулицу.

Девушки показали, как скандинавы ткали и шили себе одежду.

«Чтобы начать плести, нужно заправить дощечки - в каждое отверстие по нитке. Потом подвязываем уток», - показала участница фестиваля Таисия Безрукова.

Не обошлось и без мастер-классов. В праздник Купалы девушки традиционно плетут венки - символ девичества.

«Будем собирать ветки, очень важно у каждого дерева спросить разрешения на любую веточку, которая приглянулась», - предупредила участница фестиваля Надежда Востокова.

С готовыми венками девушки в древние времена водили хороводы, сразу и наполняясь женской силой, и присматривая себе юношей. Обязательный ритуал - гадание: венок спускали на воду, и если он плыл, это сулило долгое счастливое замужество.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

У нас два дня Ивана Купалы? С 6 на 7 июля же официально...

Гость||

Вот она наша, славянская культура и славянская вера,где нет рабов божьих,да хитрожопые мужиков в кооврах, только и мечтающих нас оболванить.Все ходят радостные и в глазах понимание значимость человека.

Гость||

Дикие буртасы в своей естественной среде обитания. Надо почаще проводить такие сборища, а на буртасов продавать билеты иностранным туристам.

Гость||

Цивилизованные страны вперёд смотрят, одни мы взад

Гость||

Гость писал(a):

С 6 на 7 июля же официально...
это по церковному, с поехавшей привязкой к датам из-за смены календаря.

А настоящий, который всегда был - на солнцестояние. Причем слова "Иван" в названии небыло...

Гость||

Попы были? Как же без них то?

Имя: Гость
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