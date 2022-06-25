В день Ивана Купалы пензенцы примерили доспехи и сплели венки

25.06.2022 | 19:30

Древний народный праздник Ивана Купалы приходится на день летнего солнцестояния и пика расцвета природы. В Пензе к этому событию уже в четвертый раз приурочили межрегиональный фольклорный фестиваль в Золотаревке.

«Все это служит сохранению наших корней, традиций. Я думаю, что такие фестивали нужны», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Для всех заинтересованных развернулась большая ремесленная ярмарка, а на большой сцене выступили фолк-коллективы из разных регионов страны.

Чуть дальше воцарилось настоящее средневековье. Участники студии сценического фехтования «Бранд» реконструируют быт IX-XIII веков. Мужская часть коллектива отвечает за дела военные. Оружейника предложил примерить доспехи викинга или старорусского мечника. Вес одной кольчуги составляет около 6 килограммов.

Также можно пострелять из лука и метнуть древнее копье - сулицу.

Девушки показали, как скандинавы ткали и шили себе одежду.

«Чтобы начать плести, нужно заправить дощечки - в каждое отверстие по нитке. Потом подвязываем уток», - показала участница фестиваля Таисия Безрукова.

Не обошлось и без мастер-классов. В праздник Купалы девушки традиционно плетут венки - символ девичества.

«Будем собирать ветки, очень важно у каждого дерева спросить разрешения на любую веточку, которая приглянулась», - предупредила участница фестиваля Надежда Востокова.

С готовыми венками девушки в древние времена водили хороводы, сразу и наполняясь женской силой, и присматривая себе юношей. Обязательный ритуал - гадание: венок спускали на воду, и если он плыл, это сулило долгое счастливое замужество.