В Пензе открылась выставка, посвященная автоспорту

25.04.2022 | 21:18

Там, где обычно стоят кубки, теперь красуются картины. В музее спорта Пензенской области открылась выставка работ художника Сергея Чередова. Полотна посвящены автомобилям. Все они разных марок, но объединяет транспорт одно - невероятная проходимость. Последние несколько лет Сергей посещает соревнования по автоспорту. Полученные эмоции переносит на холст.

«В картинах можно показать больше, чем на фотографии. Фотография - это некая фиксация действительности, а картина... На ней я показываю и раскрываю некую внутреннюю сущность всего этого. То есть я беру какой-то один экземпляр, и на нем акцентирую», - сообщил художник Сергей Чередов.

Несмотря на то что Сергей сам в подобных гонках никогда не участвовал, он является поклонником этого вида спорта и, помимо создания картин, собирает модели автомобилей. Транспорт в миниатюре тоже стал частью экспозиции.

«Нам бы хотелось сегодня показать, что спорт - это не только работа мышц, но это и в первую очередь стремление к гармонии, в том числе и в искусстве, в красоте, которая нас окружает. И хочется показать спорт в его многообразии», - рассказала заведующая музеем спорта Пензенской области Елена Жаринова.

Все экспонаты будут находиться в музее до 30 октября.