В каменском Доме культуры устроили «Шансон-микс»

25.04.2022 | 20:17

Эстрадные мелодии прозвучали в Каменке. В городском Доме культуры уже в 14-й раз организовали концерт под названием «Шансон-микс». На сцене постарались создать атмосферу уютного кафе, в котором артисты, сменяя друг друга, исполняли всем известные шлягеры.

Перед зрителями выступили Ольга Фролова, Светлана Канайчина, Эльвира Зайчикова, Александр Кочетков, Равиль Умяров и многие другие известные исполнители Каменского района.

После концерта зрители высказали пожелание, чтобы такие вечера проходили как можно чаще.