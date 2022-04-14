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Культура

Пензенцы могут ознакомиться с миром славянских богов

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После операции на сердце Олег Кулагин почти неделю находился при смерти, смог выкарабкаться, прошел курс реабилитации и увлекся мифологией. Спустя семь лет в Литературном музее открылась его первая в Пензе персональная выставка скульптурных и ювелирных композиций «Пантеон славянских богов».

«По сути дела, русский язык и был основан на тех персонажах, которые считались в те времена обожествляемыми. Например, Род - от него произошли все фундаментальные слова: «Родина», «природа», «родник», «родня» и так далее», - отметил автор выставки Олег Кулагин.

Здесь же - фигуры представителей славянской мифологии: Перуна, Велеса, Дажьбога, Сварога, Стрибога. Почти все эти работы получили награды всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Коллекция авторских статуэток выполнена из серебра и природных минералов, в частности чароита. Этот камень считается истинно русским.

Уроженец города Тольятти - инженер-электрик по образованию - когда-то трудился на ниве отечественного автопрома. Теперь под его руководством появляются настоящие произведения искусства из горного хрусталя, янтаря, яшмы.

«Сегодня я вам представляю работу Анатолия Каштанова «Велес». Он выполнен в технике шамотной глины с эмалями. Получается, однажды я заинтересовал своих друзей - и уже сообщество», - рассказал Олег Кулагин.

В экспозицию вошли и тематические книги, выставка декорирована картинами и панно. Ознакомиться с миром славянских богов можно будет в течение месяца.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Молодец! Очень здорово!!!

Гость||

А в Пензе дырявая лошадь с лицом Гагарина...

Гость||

Вот наши реальные Боги,а не навязанный иноземцами.Вот из-за того, что мы отказались от наших Богов,мы стали Иванами, без родства и племени.

Гость||

Данная деятельность не оскорбляет чувств верующих случаем?

Или РПЦ утёрлась в очередной раз?

Посетят ли выставку казаки и выскажут ли своё мнение?

Гость||

Гость писал(a):

Посетят ли выставку казаки и выскажут ли своё мнение?
А в Пензе есть казаки?

Казак - воин,казачёк - прислуга...

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензе дырявая лошадь с лицом Гагарина...
Ты кентавроозабоченный хоть представься.

Гость||

А шо скажуть атеисты?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.04.2022 20:13|

Вот наши реальные Боги,а не навязанный иноземцами.Вот из-за того, что мы отказались от наших Богов,мы стали Иванами, без родства и племени.

Полностью согласен.

Имя: Гость
Комментарий:

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