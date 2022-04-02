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Культура

В Пензе начался областной хореографический фестиваль

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Молдавский танец стал претендентом на победу в одной из номинаций областного хореографического фестиваля «Перекресток надежд», проходящего в 18-й раз.

«В этом году для всех жанров - тема Великой Победы, для народных танцев - праздники. Тема 15 республик - для национальных танцев народов России и СССР», - уточнил директор Центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

В фестивале принимают участие 36 коллективов. Танцорам - от 4 до 18 лет.

Для коллектива «Жемчужный» из школы № 68 творческое состязание стало серьезным испытанием, так как на сцену артисты выходят в основном в своем учебном заведении.

«Занимаемся три раза в неделю по два часа», - рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Ершова.

«Тут много разных коллективов, и если какой-нибудь выступит лучше нас, то у нас уже будет цель, чтобы в следующий раз станцевали лучше», - отметила участница фестиваля Дарья Серова.

Через две недели состоится гала-концерт, где будут отмечены победители и призеры фестиваля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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