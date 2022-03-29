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Культура

«Карнавал животных» в филармонии удивил маленьких слушателей

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В филармонии организовали концерт для маленьких пензенцев. В органном зале филармонии выступил струнный квартет «Премьера». Программу назвали «Карнавал животных». Иными словами, это большая зоологическая фантазия.

«Композиторы разных времен пытались изобразить кошку, лебедя, слона и так далее. Животный мир огромен, и взрослые дяди-композиторы это все показали. Многие удивятся, но даже Вивальди в знаменитых «Временах года» пытался показать лай собаки», - сообщил художественный руководитель струнного квартета «Премьера» Вячеслав Филиппенков.

«Наша задача как организаторов - просто адаптировать эти произведения, чтобы они были восприняты юными слушателями. Для этого есть огромное количество способов, например интерактивная подача: мы играем со своими юными слушателями, загадываем им загадки. Большая музыка, но маленькие дети ее с удовольствием слушают», - рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Артисты выступили в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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