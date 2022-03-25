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Культура

В Пензе открылась выставка картин «Путь солнца»

Печать

Новую кисть подарили Алексею Каменеву друзья-живописцы. Символический презент был преподнесен перед открытием первой персональной выставки пензенского художника в картинной галерее. «Путь солнца» - так называется экспозиция. Мастер представил на суд зрителей 70 полотен.

«Хотел сделать праздник для людей, гостей, коллег, родственников, потому что в такое сложное время люди немножко устали от всего происходящего, хочется, чтобы у людей было хорошее настроение. Вся наша жизнь связана с солнцем, и мир наполняется красками благодаря ему. Если бы не было солнца, весь мир был бы серым и бесцветным», - рассказал художник Алексей Каменев.

На картинах пензенца запечатлены люди, природа, старые дома, церкви - обычная жизнь без прикрас.

«Это один из ярчайших представителей современной пензенской школы, всех ее тенденций и всего ее развития, ведь в своем творчестве он совмещает не просто реализм, а именно ту революционную палитру, которая смешала в себе и черты импрессионизма, и реалистическую манеру, и буйство красок, и свет, и всевозможную цветовую гамму», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

«Размер человек чувствует, и цвет, и рисунок, и, самое главное, прослеживается мастерство в работах. Это очень приятно смотреть», - подчеркнул художник Николай Ларин.

Для выставки Алексей Каменев отобрал лучшие за последние 20 лет своей творческой деятельности картины.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Персонажу с шарфом по рогам дали что ли с такими финалами стоит

Гость||

А вот так с шарфом они отличают своих от традиционных??

Гость||

Это они подражают Пиотровскому с Эрмитажа у нас ведь еще те попугаи

Гость||

Не все ли вам равно, кто во что одет, с шарфом или без оного. На одежду смотреть - давно дурной тон.

Имя: Гость
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