Пензенцев познакомят с картинами знаменитого Эдварда Мунка

10.01.2022 | 09:56

Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого анонсировала открытие выставки известного норвежского художника Эдварда Мунка.

Информация размещена на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Эдвард Мунк, пророк ХХ века, один из основателей движения экспрессионизма, повлиявший на умы последующих поколений художников Европы и России. Самую знаменитую картину Мунка знают все, даже далекие от изобразительного искусства люди. Картина «Крик» стала страшным символом ХХ века», - отмечается в посте.

Выставка «Эдвард Мунк. Крик искусства» откроется в конце января в Губернаторском доме. Посетителям представят более 60 репродукций картин художника. Их воссоздали на натуральном холсте с помощью техники жикле. Получилось сохранить мельчайшие детали оригинала.

Полотна будут сопровождаться описанием сюжетов и историей создания картины.