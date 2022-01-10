Культура

Пензенцев познакомят с картинами знаменитого Эдварда Мунка

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Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого анонсировала открытие выставки известного норвежского художника Эдварда Мунка.

Информация размещена на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Эдвард Мунк, пророк ХХ века, один из основателей движения экспрессионизма, повлиявший на умы последующих поколений художников Европы и России. Самую знаменитую картину Мунка знают все, даже далекие от изобразительного искусства люди. Картина «Крик» стала страшным символом ХХ века», - отмечается в посте.

Выставка «Эдвард Мунк. Крик искусства» откроется в конце января в Губернаторском доме. Посетителям представят более 60 репродукций картин художника. Их воссоздали на натуральном холсте с помощью техники жикле. Получилось сохранить мельчайшие детали оригинала.

Полотна будут сопровождаться описанием сюжетов и историей создания картины.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эдвард Мунк, пророк ХХ века, один из основателей движения экспрессионизма,
Больной шизофренией. В семье у Мунка шизофреническое расстройство передавалось по наследству. Его дед страдал этим недугом, у отца после смерти жены наблюдались симптомы, похожие по описаниям на биполярное расстройство, от шизофрении страдала и сестра Мунка Лаура. Сам Эдвард тоже лечился от психического расстройства в клинике Копенгагена.

Мунк повторял: «Я рисую только то, что я видел». Отсюда все его работы - не плод воображения, а чаще всего реальные чувства и события.

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