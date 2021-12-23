Артисты театра «Кириллица» вышли в финал окружного фестиваля

23.12.2021 | 21:21

Артистам «Кириллицы» сам черт не страшен, и даже большое скопление нечистой силы не может помешать этому коллективу единомышленников покорять новые творческие вершины. Уже во второй раз он выходит в финал фестиваля «Театральное Приволжье». Дорога на окружной этап молодым людям открылась после победы в региональном с постановкой «Бесы».

«Меня радует, что примерно каждый второй, с кем я разговаривал и кто не читал произведение, после спектакля говорит: хотим прочитать. Красивая эстетика, она мне и большинству зрителей нравится», - рассказал художественный руководитель театра «Кириллица» Константин Бутин.

Одну из ролей в «Бесах», Дарью Павловну Шатову, сыграла аспирантка ПГУ Алеся Ивлиева.

«Произведение довольно сложное, но актуальное в любое время, потому что там затрагиваются всегда популярные вопросы: философские, проблемы отцов и детей, проблемы любовных отношений в том числе и проблемы молодежи», - отметила она.

Победитель окружного фестиваля «Театральное Приволжье» станет известен 27 марта 2022 года.