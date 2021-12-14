В Пензе открыли «Литературно-театральную гостиную»

14.12.2021 | 20:50

Полотно Исаака Левитана «Тишина» презентовали по-новому. В Музее одной картины впервые состоялось открытие «Литературно-театральной гостиной». Экспозицию дополнили художественный фильм Ларисы Трушиной «Грусть, разлитая в природе» и отрывки чеховской «Попрыгуньи», которая стала причиной ссоры двух гениев.

Лариса Ежова очень ждала выставку, будучи давней поклонницей творчества Левитана.

«Мы были в Плесе, видели музей Левитана, картины его, знаем историю его любви с Кувшинниковой, поэтому очень хотелось посмотреть, как это будет преподнесено на нашей Пензенской земле», - рассказала она.

В постановке были задействованы пензенские артисты Дмитрий Ширин, Юлия Черемушкина и Александр Стешин.

«Такая художественно-театральная «гостиная» неформальная, которая будет организовывать какие-то акции», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Для пензенцев планируют провести еще не один творческий вечер, где публика сможет познакомиться с актерами.