В Пензе спели о подвигах солдат и любви к Родине

07.12.2021 | 21:13

В центре русской хоровой и вокальной культуры в преддверии Дня Героя Отечества прозвучали песни о войнах, подвигах, любви к Родине и чести. Екатерина Бородина давно хотела принять участие в концерте такого формата - певицу всегда волновала история.

«Реальные люди это были, из плоти и крови, которые воевали, которые погибали, которые отдавали свои жизни. Я считаю, необходимо, чтобы молодежь об этом знала», - отметила солистка центра русской хоровой и вокальной культуры Екатерина Бородина.

Мероприятие затронуло обширную часть истории России, начиная с побед Александра Невского и заканчивая героями современности.

«Эта программа рассчитана на детей старшего школьного возраста, учащихся колледжей, институтов, университетов. Мы с этой программой уже выезжали в учреждения образования и, конечно же, принимаем у себя ребят», - рассказала автор проекта «Герои Отечества» Наталья Михневич.

О героях рассказали учащимся железнодорожного техникума.