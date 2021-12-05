Пензенские художники представили свои работы в картинной галерее

05.12.2021 | 16:40

Творческие итоги года подвели в региональном отделении союза художников. Работы, которые создавались в течение последних 12 месяцев, теперь украшают залы картинной галереи.

Экспозицию обновляют каждый год с того момента, как учреждение культуры переехало в здание. Данная выставка по счету уже 34-я, за 2021-й она одна из самых масштабных.

«140 работ 72 авторов. Около 30 художников, которые заявлялись на участие, в этом году на выставку не попали. Думаю, на будущий год мы это исправим, предусмотрим еще больше помещений для проведения выставки», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Несколько работ представляют особую ценность, в первую очередь для их авторов, которые пока являются студентами художественного училища. Они уже грезят о большом будущем. Первый шаг к исполнению мечты - участие в выставке регионального масштаба.

«Мы колотили рамы в общежитии на кухне, сами красили. Было очень интересно и сложно. Для художника очень важно, чтобы его творчество увидели. Не потому, что мы хотим внимания, а потому, что мы любим писать, мы любим жизнь, любим ее показывать», - поделилась художница Валерия Бегеева.

Елизавета Твельнева родом из города Плес. Картину рисовала у себя на малой родине и изобразила ту же церковь, что Исаак Левитан на своем полотне «Над вечным покоем».

«Атмосфера наталкивает именно на изображение такого времени суток», - пояснила девушка.

Помимо изобразительного искусства, на выставке представлены и работы декоративно-прикладного творчества: статуэтки из бронзы, алюминия, знаменитая абашевская игрушка.