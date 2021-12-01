В Пензу вернули отреставрированный портрет Александра Арапова

01.12.2021 | 18:24

Под чутким руководством директора Пензенской картинной галереи Кирилла Застрожного шедевр вернулся на свое законное место. Портрет Александра Арапова после реставрации заиграл другими красками.

«Мы его мыли, «причесали», начистили ему кирасу, все блестящие шпаги. Этот мужской портрет, пожалуй, один из самых ярких и привлекательных. И, опять же, не только в нашей коллекции», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Работу кисти Дмитрия Антонелли реставрировали в Москве, в мастерской имени И. С. Глазунова. Над картиной, датируемной первой половиной XIX века, колдовала выпускница Пензенского художественного училища Алена Бушмина, а ее коллега тем временем придавала выставочный вид двум другим полотнам, много лет хранившимся в фондах галереи, - пейзажам Лукаса ван Юдена из коллекции губернатора Н. Д. Селиверстова.

«Помимо пожелтевшего лака, были реставрационные вмешательства, то есть когда-то их реставрировали и уже были утраты на них. Очистили оборотную сторону холста от старого клея, который мешал, он был хрупкий, холст сам загрязнен. Это операция довольно длительная», - отметила художник-реставратор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Ольга Карасева.

Во время восстановительного процесса специалисты обнаружили подпись автора - подтверждение, что картины действительно написал фламандский художник XVII века.

За последние два года удалось привести в порядок 25 работ из коллекции пензенского музея, где в скором времени после ремонта должна открыться собственная реставрационная мастерская. Одной из первых туда отправится «Княжна Тараканова». Полотно русского живописца К. Д. Флавицкого за более чем век своего существования ни разу не подвергалось такой процедуре.