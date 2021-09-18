Культура

Молодая художница представила пензенцам картины в стиле ню

Печать

В залах арт-пространства центра современного искусства молодой автор Кристина Петулько представила свои картины в стиле ню. Для посетителей выставки «Обнаженная эстетика» действует возрастное ограничение 18+.

«Я хотела показать красивое тело. Это не про секс, похоть или разврат - только то, каковы мы настоящие. В частях тела я как раз хотела подчеркнуть красоту и естественность линий», - рассказал автор.

Моделей для работы у Кристины не много: несколько натурщиков плюс знакомые присылают фотографии. Художница создает картины на компьютере. Digital art - направление, дающее массу возможностей.

«Все выполнено в едином стиле - минимализм, четкие грани, линии», - пояснила Кристина Петулько.

«Девушка талантливая, одаренная и, что самое главное для художника, обладающая своим видением и восприятием мира. Это не то что нестандартно - это необычно», - оценил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Именно для молодых авторов в Пензе и создано арт-пространство, где каждый творец имеет право на самовыражение.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

Худосочные.На пышных приятнее смотреть.

Гость||

Фу срамммооттта.

Гость||

А где же ЧЛЕН??

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте