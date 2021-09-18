Молодая художница представила пензенцам картины в стиле ню

18.09.2021 | 21:00

В залах арт-пространства центра современного искусства молодой автор Кристина Петулько представила свои картины в стиле ню. Для посетителей выставки «Обнаженная эстетика» действует возрастное ограничение 18+.

«Я хотела показать красивое тело. Это не про секс, похоть или разврат - только то, каковы мы настоящие. В частях тела я как раз хотела подчеркнуть красоту и естественность линий», - рассказал автор.

Моделей для работы у Кристины не много: несколько натурщиков плюс знакомые присылают фотографии. Художница создает картины на компьютере. Digital art - направление, дающее массу возможностей.

«Все выполнено в едином стиле - минимализм, четкие грани, линии», - пояснила Кристина Петулько.

«Девушка талантливая, одаренная и, что самое главное для художника, обладающая своим видением и восприятием мира. Это не то что нестандартно - это необычно», - оценил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Именно для молодых авторов в Пензе и создано арт-пространство, где каждый творец имеет право на самовыражение.