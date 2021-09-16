В Губернаторском доме выставили работы молодых художников

Сентябрь - время выставлять лучшее. В Губернаторском доме открылся ежегодный вернисаж молодых художников, уже пятый, престижный. В нем и хотят участвовать начинающие, и не против еще раз представить свои работы живописцы с большим опытом.
Юлия Сивунова из Сердобска уже трижды развешивала здесь картины. В этот раз она привезла натюрморты и осенние виды родного города.
«Пейзаж со стороны небольшого района, со стороны железной дороги. То есть люди, которые проезжают мимо в поезде, могут увидеть наш собор, освещенный вечером солнцем, как раз это место я и написала», - отметила Юлия Сивунова.
Григорий Туйбов, студент художественного училища, считает, что ничуть не рано представлять картины на суд публики.
«Люди, которые пишут, работают, всегда стремятся выставляться, как-то поделиться своим творчеством. Это интересно, позволяет посмотреть на других авторов, сравнить свои работы», - рассказал Григорий.
Местное отделение Союза художников России, организуя традиционный вернисаж, дает творцам возможность продвинуться, заявить о себе. Отыскать дарования непросто.
«Молодые художники по выпуску из училища, академии как-то растворяются, уходят в жизнь, зарабатывают как-то деньги. Задача - найти людей, которые способны привлечь к творчеству и к выставочной деятельности», - подчеркнул куратор выставки Анатолий Омельченко.
Эффективность участия в вернисажах может подтвердить Юлия Сивуноваа. Не один раз побывав на выставке молодых, она организовала персональную в прошлом году, а также стала членом Союза художников России.
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