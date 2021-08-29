Фестиваль «Золотаревское городище» впервые провели без зрителей

Фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» в текущем году стал юбилейным, 10-м по счету.
Но участников меньше, чем в другие годы: чуть больше 50 человек. Зрителей на археологическом памятнике тоже мало. Тем не менее увидеть реконструкцию боя смогут, пожалуй, даже больше людей, чем обычно.
«Из-за ситуации с коронавирусом мы его впервые проводим в онлайн-режиме. Мы решили воспользоваться случаем и снять какой-то полноценный фильм. Раньше не получалось: всегда есть зритель, а значит кроссовки, часы и фотоаппараты. Сейчас все было максимально приближено к исторической достоверности», - рассказал директор Пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.
Несколько операторов снимали дубль за дублем, потом будет смонтирован фильм, который разместят на сайте краеведческого музея, на портале культура.рф и в соцсетях.
Реконструкторы в свободные минуты между дублями развлекались. Так, к примеру, один из участников фестиваля Сергей Синицын играл на одной из самых древних разновидностей гуслей, он сам воссоздал инструмент.
«Найден прототип в Новгороде. Датируется XI веком. Гусли крыловидные», - рассказал Сергей.
Апофеоз фестиваля - реконструкция боя 1237 года между защитниками средневекового городка и идущими на запад монгольскими войсками, в результате которого все местное население было уничтожено.
В «бою» участвовали воины из Пензы, Заречного, Калуги, Иванова и Подмосковья.
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А это точно было в Золотаревке? А может предвиделось?