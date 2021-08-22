В сквере Давыдова пензенцев порадовали исполнением песен

22.08.2021 | 19:15

Артисты пензенского ТЮЗа и воспитанники детской музыкальной школы «Лира» пели в сквере имени Дениса Давыдова.

Пензенцам, оказавшимся рядом с импровизированной сценической площадкой, было трудно устоять на месте. Ноги сами шли в пляс.

Концерт под открытым небом организовали в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Для артистов театра и юных вокалистов такие творческие мероприятия не в новинку. Учреждения культуры и образования давно сотрудничают.

«Мы соседи, поэтому нам сам бог велел дружить. Мы друг другу помогаем: они иногда помогают нам, мы им. И даже отчетные концерты до сих пор проходят на нашей площадке. Решили в этот раз попробовать вместе», - рассказал художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов.

Александра Гвоздева, внучка бывшего директора музыкальной школы Виктора Гвоздева, исполнила лирическую композицию «Последний лист». Главная цель, которую преследует певица, - подарить горожанам хорошее настроение.

«Конечно, есть волнение. Оно есть перед любым выступлением. Сколько бы я ни выступала на улицах, каждый раз страшно, потому что каждый раз новые эмоции, новые люди. На улице неограниченное количество народа, тебя могут услышать из любого конца города, как ты исполняешь. А в здании более закрытые помещения, не так страшно», - поделилась ученица музыкальной школы «Лира» Александра Гвоздева.

А артисты театра юного зрителя радовали прохожих шлягерами из советских фильмов.